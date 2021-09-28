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Borussia Dortmund Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#Sporting Lizbon
Borussia Dortmund Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda

Borussia Dortmund ile Sporting Lizbon, Avrupa arenasında üçüncü kez karşı karşıya gelmeye hazırlanırken; daha önce oynanan iki karşılaşmayı da Alman ekibi kazandı. Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Alman takımlarına 14 kez rakip olan Sporting Lizbon, tek galibiyetini Kasım 2014'te Schalke'yi yenerek aldı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Borussia Dortmund Sporting Lizbon maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Avrupa arenasında Portekiz takımlarını konuk ettiği altı maçı da kazanan Borussia Dortmund, rakip filelere toplam 17 gol gönderdi ve kalesinde sadece iki gol gördü. Borussia Dortmund'un Avrupa kupalarında Portekiz takımlarıyla oynadığı hiçbir maç berabere bitmedi. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son dokuz iç saha maçını kaybetmeyen Borussia Dortmund, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor. Alman ekibi bu süreçte çıktığı karşılaşmaların %67'sinde kalesini gole kapamayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği hiçbir sezona üst üste iki yenilgi alarak başlamayan Sporting Lizbon, deplasmanda çıktığı son sekiz maçın yedisini kaybetti.

Borussia Dortmund santrforu Erling Haaland, Alman ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı iç saha maçlarında ortalama her 63 dakikada bir gol atıyor. Paulinho, Eylül 2000'den bu yana Sporting Lizbon formasıyla çıktığı ilk iki Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan ilk oyuncu olmak istiyor. Borussia Dortmund forması giyen Donyell Malen, 2021/22 Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk maç haftasında rakiplerine en fazla çalım atan oyuncuydu.

BORUSSİA DORTMUND SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Borussia Dortmund Sporting Lizbon maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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#Şampiyonlar Ligi#Borussia Dortmund#Sporting Lizbon