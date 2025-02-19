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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off karşılaşmalarında bu akşam Borussia Dortmund - Sporting Lizbon maçı şifresiz olarak ekrana gelecek. Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Rui Borges'in ekibi Sporting Lizbon'u konuk edecek. İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşmanın yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, Borussia Dortmund Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BORUSSİA DORTMUND - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund Sporting Lizbon maçı 19 Şubat Çarşamba TSİ 20:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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19 Şubat Çarşamba Maç Programı

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)