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Borussia Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Borussia Dortmund#Sporting Lizbon#UEFA Şampiyonlar Ligi
Borussia Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 13:55

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund maç kadrosu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Borussia Dortmund, Portekiz'de oynanan ilk maçtan 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. Signal Iduna Park Stadı'nda oynanacak mücadele şifresiz izlenebilecek. Borussia Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Borussia Dortmund Lizbon maçı canlı izle bilgisi...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off karşılaşmalarında bu akşam Borussia Dortmund - Sporting Lizbon maçı şifresiz olarak ekrana gelecek. Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, kendi sahasında Rui Borges'in ekibi Sporting Lizbon'u konuk edecek. İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşmanın yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, Borussia Dortmund Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BORUSSİA DORTMUND - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund Sporting Lizbon maçı 19 Şubat Çarşamba TSİ 20:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Borussia Dortmund - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda

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19 Şubat Çarşamba Maç Programı

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

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#Borussia Dortmund#Sporting Lizbon#UEFA Şampiyonlar Ligi

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