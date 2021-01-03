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GeriFutbol Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg’u 2 golle geçti
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Haber Giriş: 03.01.2021 - 20:16 | Son Güncelleme:

Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg’u 2 golle geçti

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Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg’u 2 golle geçti
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg’u 2-0 yendi.

Borussia Dortmund Bundesliga’nın 14. haftasında Signal Iduna Stadı’nda Wolfsburg’u konuk etti.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada sarı-siyahlılar 66. dakikada Manuel Akanji’nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 90 1. dakikada Jadon Sancho ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund puanını 25’e çıkarttı ve 4. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise 24 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

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