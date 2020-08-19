MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBorussia Dortmund, Real Madrid'den Reinier'i iki yıllığına kiraladı
GeriFutbol Borussia Dortmund, Real Madrid'den Reinier'i iki yıllığına kiraladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 16:34,Son Güncelleme:

Borussia Dortmund, Real Madrid'den Reinier'i iki yıllığına kiraladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Borussia Dortmund, Real Madrid'den Reinier'i iki yıllığına kiraladı
Abone Olgoogle-news

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Real Madrid'den Brezilyalı genç oyuncu Reinier Jesus Carvalho'yu kiraladı.

Borussia Dortmund Kulübü, Real Madrid'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Reinier'in iki yıllığına kiralandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Flamengo ekibinde başlayan Reinier, bu yıl 30 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.


Reinier, geçen sezon Real Madrid'in B takımıyla 3 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

Borussia Dortmund, Real Madridden Reinieri iki yıllığına kiraladı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle