Borussia Dortmund Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kupa sahibini buluyor

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Şampiyonlar Ligi'nde 69. sezonun final heyecanı yaşanacak. Real Madrid Dortmund maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'nın en büyüğü belli olacak. Devler Ligi'nde finale adını yazdıran ilk takım Borussia Dortmund oldu. Real Madrid-Bayern Münih mücadelesinin ardından da ikinci finalist Real Madrid oldu. Diğer taraftan final maçının da ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. İşte Şampiyonlar Ligi final tarihi...

BORUSSİA DORTMUND REAL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde Borussia Dortmund, Real Madrid ile karşılaşacak. 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, TV 8 ekranlarından canlı izlenebilecek.

BORUSSIA DORTMUND İSTATİSTİĞİ

Almanya Bundesliga'da sezonu 5. sırada bitiren ve DFB Pokal'da Son 16'dan öteye gidemeyen Borussia Dortmund, Atletico Madrid ile PSG engellerini aşıp Şampiyonlar Ligi'nde final vizesi aldı.

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Ramy Bensebaini bir süredir yok. Julien Duranville sakatlıktan dönüp yeniden sakatlanmıştı. Sebastien Haller şüpheli.

TD Edin Terzic, Niclas Füllkrug önderliğinde hücumu organize edecek.

Stoperde "Mats Hummels & Nico Schlotterbeck" ikilisini izleyeceğiz. Beklerde Julian Ryerson (sağ bek) ve Ian Maatsen (sol bek) oynayacak.

Orta alanda Emre Can ile Marcel Sabitzer'i, forvet arkasında Julian Brandt'ı göreceğiz.

Milli futbolcumuz Salih Özcan bu sezon 34 resmi maçta forma şansı buldu. Finalde yedek kulübesinde şans bekleyecek.

REAL MADRID İSTATİSTİĞİ

Bu sezon hem İspanya La Liga'da hem de İspanya Süper Kupası'nda şampiyon olan Real Madrid, Devler Ligi'nin finaline çıkarken Manchester City ve Bayern Münih gibi zorlu engelleri aştı.

David Alaba sezonu kapatmıştı. Aurelien Tchouameni son 1 ayı pas geçti.

Ukraynalı eldiven Andriy Lunin'in hastalığı (grip) olduğu söyleniyor. TD Carlo Ancelotti de kalede Thibaut Courtois'nın olacağını söyledi.

Savunmanın merkezinde "Antonio Rüdiger & Nacho Fernandez" ortaklığını göreceğiz.

Son antrenmanda Ancelotti'nin milli futbolcumuz Arda Güler ile bir pozu medyaya yansıdı ancak Arda ilk 11'de olmayacak.

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Stoperlerin önünde Eduardo Camavinga, orta alanda "Toni Kroos & Federico Valverde", önlerinde Jude Bellingham forma giyecek.