Borussia Dortmund - Real Madrid finali sonrası ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz rakam...

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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan ve Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı maçı 2-0 kazanan Real Madrid, Kupa 1'i 15. kez müzesine götürdü.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Real Madrid'i kupaya götüren golleri 74. dakikada Dani Carvajal ve 83. dakikada Vinicius Jr. attı.

DORTMUND İLK YARIDA GOLLERİ KAÇIRINCA...

Finalin tamamında gol beklentisi Real Madrid'den fazla olan Borussia Dortmund, özellikle ilk yarıda önemli gol pozisyonları harcadı. Adeyemi ile iki kez Coutois'i geçemeyen Alman ekibinde Füllkrug'un vuruşunda top direkten döndü.

Finalde Dortmund'un gol beklentisi 2.06 olurken kupayı kazanan Real Madrid 1.21 gol beklentisinden iki gol çıkardı.

18 FİNALDE 15 ZAFER

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Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez final heyecanı yaşayan Real Madrid, kupayı 15. kez kazandı. İspanyol devi, 1981'den bu yana bu arenada final kaybetmiyor.

Real Madrid son 10 yılda 6 kez Devler Ligi'nde şampiyon oldu.

ANCELOTTI REKORUNU GELİŞTİRDİ

Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan teknik direktör olan Carlo Ancelotti, kupa sayısını 5'e yükseltti ve en yakın rakibiyle farkı 2'ye çıkardı.

Real Madrid'in başında 3. kez Kupa 1 sevinci yaşayan İtalyan teknik adam, Bob Paisley (Liverpool) ve Zinedine Zidane (Real Madrid)'dan oluşan rekortmenler grubuna da katıldı.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇTİ

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

SAHANIN EN KISA BOYLUSU, KORNERDE KADERİ BELİRLEDİ

Real Madrid'in ilk golünü atan Dani Carvajal, bunu köşe vuruşunda uzun oyuncuların arasında kafayla yaptı. 32 yaş ve 142 gün ile Carvajal bir Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en yaşlı Real Madrid futbolcusu oldu.

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COURTOIS 2022 FİNALİNİ HATIRLATTI!

2022'de kazanılan Liverpool finalinde kalesinde devleşen Courtois, dün gece de Dortmund hücumlarında kalesini başarıyla korudu. Belçikalı file bekçisi, iki finalde kalesine 3.4 gol beklentisiyle gelen 12 şutun tamamını kurtardı.

KROOS, MODRIC, CARVAJAL VE NACHO'DAN 6. KUPA

Real Madrid'de Toni Kroos, Luka Modric, Dani Carvajal ve Nacho, 6. kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Kroos'un bir zaferi Bayern Münih formasıyla gelmişti. Diğer oyuncular bu zaferlerin tümünü son 10 yılda elde etti.

Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez kazanan 5 futbolcu bulunuyor, hepsi de Real Madrid'de forma giydi: Kroos, Carvajal, Modric, Nacho, Paco Gente.

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UĞUR MELEKE: TONI KROOS'A YAKIŞAN VEDA

Bu sezon eğer maçlar kâğıt üzerinde oynansaydı Konferans Ligi’ni Aston Villa, Avrupa Ligi’ni Bayer Leverkusen, Şampiyonlar Ligi’ni de Manchester City’nin kazanması gerekirdi! Bu son derece basit önerme, çok yalın bir gerçeği anımsatıyor bize: Futbol kâğıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Hele de oynadığınız bir uzun lig maratonu değil kısa turnuva ise maç önü kâğıda yazmadığınız bir sürü faktör girebiliyor devreye.

KOBEL KOCA iLK YARIYI KURTARIŞ YAPMADAN BiTiRDi

Dün de Wembley’deki Şampiyonlar Ligi finalinde öyle bir ilk yarı izledi sporseverler... Dakikalar 30’u gösterdiğinde Real Madrid yüzde 70’le topla oynamış ama rakip kaleyi görememişti bile. Kobel koca ilk devreyi kurtarış yapmadan, Real Madrid pozisyon bulamadan bitirdi. Borussia Dortmund’daysa Adeyemi ve Füllkrug ikişer, Brandt ve Sabitzer birer kez burun buruna geldiler golle.

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2022’DEKi LiVERPOOL MAÇI GiBi

Alman temsilcisi, bu oyununun bir süre önce temellerini atan Jürgen Klopp’un önünde şahane bir geçiş performansı sergiliyordu: Real Madrid’in tamamlayamadığı hücumlarda kazandıkları toplarla kontra fırsatlar yakalıyor, kaybettikleri yerde de karşı presi başarıyla uyguluyorlardı. İlk devre bittiğinde fişin çekilememesinin nedeni büyük ölçüde Courtois idi, aynen Liverpool’a karşı kazandıkları 2022 finalinde olduğu gibi.

BiR KEZ DAHA FARK YARATTI

Paris 2022 finaliyle benzerlikler maçın ikinci 45 dakikasında da sürdü: İkinci yarının ikinci çeyreğiyle birlikte Real Madrid büyümeye başladı maçın içinde. Akan oyunda bir-iki pozisyonda merkezde klasik bir dokuz numaraları olmamasının bedelini ödediler.

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Ancak Kroos kornerleri ve Carvajal’in ön direk aksiyonlarıyla yarattılar bu kez de farkı. Toni Kroos, bir kulüp takımı formasıyla son müsabakasında, kariyerindeki yedinci Şampiyonlar Ligi finalinde bir kez daha fark yaratan adam olmayı başardı dün.

21. YÜZYILIN ROL MODELi

Takımının ilk isabetli şutunu o attı 49’da. İkinci yarıda iki müthiş frikiği Kobel’e takıldı, Carvajal’in kafasını bulduğu iki kornerle de maçın dengesini bozan adam oldu Alman yaşayan efsane. 21’inci yüzyılın rol model sekiz numarası Toni Kroos’a da zaten böyle bir veda yakışırdı.