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GeriFutbol Borussia Dortmund, PSV'den Donyell Malen'i kadrosuna kattı
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Futbol
Haber Giriş: 27.07.2021 - 19:42 | Son Güncelleme:

Borussia Dortmund, PSV'den Donyell Malen'i kadrosuna kattı

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Borussia Dortmund, PSV'den Donyell Malen'i kadrosuna kattı

Borussia Dortmund, PSV Eindhoven'dan 22 yaşındaki forvet oyuncusu Donyell Malen'i transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinin ardından oyuncuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transferi hakkında konuşan golcü futbolcu, "Borussia Dortmund, Bundesliga'nın her zaman zirvesinde yer alan ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de yüksek standartları olan bir Avrupa kulübü. Yeni takım arkadaşlarımla sahada olmak, kendimi en iyilere karşı ölçmek için sabırsızlanıyorum. Ve elbette tüm Avrupa'nın hayran olduğu taraftarları ve stadyumu dört gözle bekliyorum" dedi.

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