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GeriFutbol Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 21:24,Son Güncelleme:

Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı

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Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Borussia Dortmund, altyapıdan sorumlu teknik direktör Michael Skibbe ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Michael Skibbe ile iş birliğimizi sonlandırmak için karşılıklı anlaşmaya varılmıştır." denilerek Alman teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Skibbe, 1 Temmuz 2019'da Borussia Dortmund'un altyapı takımlarının teknik sorumlusu olarak göreve getirilmişti.

 

Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı

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