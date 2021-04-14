Borussia Dortmund Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turunun ilk maçını 2-1 kazanan takımlar 15 kez rakiplerine elenirken 12 kez yarı finale kalabildi. Borussia Dortmund, Manchester City'yi konuk ettiği tek maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarını konuk ettiği son iki maçı kaybeden Dortmund, daha önceki yedi karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son dört dış saha maçında gol yemeyen Manchester City, 2010/11'den bu yana beş maçlık seri yakalayan ilk takım olmak istiyor.

Borussia Dortmund'a rakip olduğu ilk beş resmi maçın üçünü kaybeden Pep Guardiola, daha sonraki yedi karşılaşmada yenilgi almadı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 15 maçın 12'sinde en az bir gol atan Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, bu statta görev yaptığı son dört karşılaşmada da fileleri havalandırdı. Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Premier Lig takımı adına en fazla gol atan oyuncu olmak için sahaya çıkan Sergio Agüero, turnuva kariyerinde en fazla golü Alman takımları karşısında kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 12 maçta 13 gole doğrudan katkı sağlayan Kevin De Bruyne, bu sezon forma giydiği dört karşılaşmada altı golde pay sahibi oldu.

BORUSSİA DORTMUND MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund Manchester City maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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