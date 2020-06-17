Bundesliga'da Dortmund'a konuk olduğu 13 maçın sadece birini kazanabilen Mainz, tek galibiyetini 2017/18'de aldı. Bu sezon Bundesliga'da mücadele eden ekipler arasında Dortmund'un maç başına Mainz'dan daha az gol yediği bir rakibi bulunmuyor.

Borussia Dortmund, 2011/12'nin ardından Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 14 maçlar itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu oynuyor. Bundesliga'da oynadığı son 10 maçın dokuzunu kazanan Dortmund, tek mağlubiyetini sahasında Bayern'den aldı.

Bu sezon Bundesliga'da 82 gol atan Dortmund, 2015/16'da kırdıkları kulüp rekorunu şimdiden egale etti. Bundesliga tekrar başladığından bu yana Mainz'ın topladığı puanlar ve attığı gollerin tamamı deplasmanda geldi. Seyircisiz deplasman maçlarında üç gol yiyen Mainz, seyircisiz iç saha karşılaşmalarında kalesinde yedi gol gördü.

Bundesliga'nın ikinci yarısında oyuna sonradan girerek altı gol atan Dortmund forveti Erling Haaland, ligin ikinci yarıları itibarıyla bu alanda Nils Petersen'in rekorunu egale etti. Mainz Teknik Direktörü Achim Beierlorzer, bu sezon Bundesliga'da Dortmund'dan iki mağlubiyet aldı. Lig tarihinde tek sezonda aynı rakibe üç maç kaybeden tek çalıştırıcı Felix Magath.

Borussia Dortmund Mainz maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund Mainz maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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