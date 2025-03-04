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ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU || Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Borussia Dortmund#Lille#Şampiyonlar Ligi
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU || Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 17:10

Borussia Dortmund - Lille maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu kritik mücadelelere sahne olacak. Almanya ekibi, play off turunda Sporting Lizbon'u eledi ve grup aşamasını ilk 8'de tamamlandı. Son 16 turunda eşleşen iki ekip de maçtan galibiyetle ayrılarak avantajlı durumda olmak istiyor. Peki Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lille ekibini ağırlayacak. İki ekip de rövanş maçı öncesinden sahadan avantajlı olarak ayrılmak istiyor. Sporseverler, kritik mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Borussia Dortmund - Lille maçı canlı yayın bilgileri...

BORUSSIA DORTMUND - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund ve Lille, Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde bu akşam (4 Mart) karşı karşıya gelecek.

BVB Stadion’da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Borussia Dortmund#Lille#Şampiyonlar Ligi

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