ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU || Borussia Dortmund - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lille ekibini ağırlayacak. İki ekip de rövanş maçı öncesinden sahadan avantajlı olarak ayrılmak istiyor. Sporseverler, kritik mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Borussia Dortmund - Lille maçı canlı yayın bilgileri...

BORUSSIA DORTMUND - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund ve Lille, Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde bu akşam (4 Mart) karşı karşıya gelecek.

BVB Stadion’da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.