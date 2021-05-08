Borussia Dortmund Leipzig'i mağlup etti, Bayern Münih üst üste 9. kez Bundesliga şampiyonu oldu!
Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-2 Dortmund kazanırken, Leipzig'in mağlup olmasıyla Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 9. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.
Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund, sahasında RB Leipzig'i konuk etti.
Bayern Münih'le şampiyonluk mücadelesi veren Leipzig, Dortmund deplasmanından istediği sonucu alamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Leipzig'in mağlup olmasıyla Bayern Münih, ligin bitimine 2 hafta kala 7 puanlık farkı korudu ve mutlu sona ulaştı.
Üst üste 9. şampiyonluğunu ilan eden Bavyera ekibi, toplamda 31. şampiyonluğuna ulaşmış oldu.
SANCHO YILDIZLAŞTI
Borussia Dortmund, Signal Iduna Stadı’nda oynanan karşılaşmada Leipzig’i 7. dakikada Marco Reus ile 51. ve 87. dakikada Jadon Sancho’nun attığı gollerle 3-2 yendi.
Leipzig’in golleri 63. dakikada Lukas Klostermann ve 77. dakikada Dani Olmo’dan geldi.
Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 58’e yükseltirken, Leipzig ise 64 puanda kaldı.
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