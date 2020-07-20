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GeriFutbol Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı 25 milyon Euro'ya transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı 25 milyon Euro'ya transfer etti

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Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı 25 milyon Euro'ya transfer etti
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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 17 yaşındaki İngiliz Jude Bellingham'ı renklerine bağladı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Birmingham City'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için Alman ekibinin 25 milyon avro bonservis ödediği, futbolcunun yıllık 3 milyon avro kazanacağı basına yansıdı.



Birmingham City ile geçen sezon tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Bellingham, 4 gol attı. İngiliz futbolcunun takıma 30 Temmuz'da katılacağı ve 22 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Borussia Dortmund, Jude Bellinghamı 25 milyon Euroya transfer etti

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