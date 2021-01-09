Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3 puanı aldı
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig’i 3-1 yendi. Karşılaşma sonrasında Norveçli yıldız Erling Haaland, milli takımdan arkadaşı Alexander Sörloth'u teselli etti.
Borussia Dortmund Bundesliga’nın 15. haftasında Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 55. dakikada Jadon Sancho, 71. ve 84. dakikalarda Erling Haaland’ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti.
Leipzig 90. dakikada Alexander Sörloth’un golüyle skoru 3-1 yaptı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve sarı-siyahlılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 28’e çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu.
Leipzig ise 31 puanla lider Bayern Münih’in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.
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