Bundesliga'da Hertha Berlin ile oynadığı son beş maçı kaybetmeyen Borussia Dortmund, daha uzun bir seriyi en son 1982-1998'de yakalamıştı. Borussia Dortmund, Hertha Berlin ile oynadığı son 28 Bundesliga maçında en az bir gol attı.

Bundesliga'nın ilk yarısındaki maçta Hertha'yı 2-1 mağlup eden Dortmund, 2004/05'ten bu yana rakibini aynı sezondaki iki maçta yenemiyor.

Borussia Dortmund, 2011/12'nin ardından Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 12 maçlar itibarıyla en fazla puan topladığı sezonu oynuyor. Bu sezon Bundesliga'da 29 maçta 80 gol atan Dortmund, daha önce bir sezonun tamamında en fazla 82 gol kaydetmişti. 2007-2009 arasında Hertha Berlin'i çalıştıran Lucien Favre, o tarihten bu yana en üst ligde başkent ekibiyle maç başına en fazla puan alan teknik direktör konumunda.

Hertha Berlin, Bruno Labbadia takımın başına geçtikten sonra oynadığı dört maçı kaybetmedi ve bu karşılaşmaların üçünde gol yemedi. Son altı Bundesliga maçında 16 gol kaydeden Hertha Berlin, daha önceki 16 karşılaşmada 15 gol atabilmişti.

Borussia Dortmund karşısında 250. Bundesliga maçına çıkmaya hazırlanan Hertha Berlin Teknik Direktörü Bruno Labbadia, kariyerinin ilk maçında sarı siyahlı ekibe 3-2 mağlup olmuştu.

Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Borussia Dortmund Hertha Berlin maçı bu akşam 19:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 kanalından ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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