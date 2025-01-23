Borussia Dortmund, Galatasaray'ın yıldızı için görüşmelere başladı!

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Bu sezonki performansıyla Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Yunus Akgün, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

FRANSIZLAR OLAY GELİŞMEYİ DUYURDU

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; Borussia Dortmund, Karim Adeyemi'nin ayrılık ihtimalinin her geçen gün artmasının üzerine transfer çalışmalarına hız verdi ve rotasını Türkiye'ye çevirdi.

'DORTMUND, YUNUS AKGÜN İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI'

Borussia Dortmund'un ilk hedef olarak Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün'ü belirlediği ve transferi için görüşmelere başladığı belirtildi. Alman futbol platformu Transfermakt'ta piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray'la 1.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

NURİ ŞAHİN'LE YOLLAR AYRILDI

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Teknik direktör Nuri Şahin'le yollarını dün resmen ayıran Borussia Dortmund, lider Bayern'in 20 puan gerisinde 25 puanla Bundesliga'nın 10. sırasında yer alıyor.

YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Yunus Akgün, 11 gol - 7 asistlik performans sergiledi.