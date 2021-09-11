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GeriFutbol Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Bayer Leverkusen'i mağlup etti
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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Bayer Leverkusen'i mağlup etti

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Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Bayer Leverkusen'i mağlup etti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 4. haftasında deplasmanda Bayer Leverkusen'i 4-3 mağlup etti.

Beşiktaş'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen'le kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip 9. dakikada Florian Wirtz’in golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gole Borussia Dortmund 37. dakikada Erling Haaland ile cevap verdi ve skoru 1-1 yaptı.

Bayer Leverkusen 45 1. dakikada Patrick Schick ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya iyi başlayan Borussia Dortmund 49. dakikada Julian Brandt’ın golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Bayer Leverkusen 55. dakikada Moussa Diaby’nin topu filelere göndermesiyle bir kez daha öne geçti: 3-2.

Çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-siyahlı ekip 71. dakikada Raphael Guerreiro ve 77. dakikada penaltıdan Erling Haaland ile üst üste iki gol atarak karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund puanını 9’a çıkartırken Bayer Leverkusen 7 puanda kaldı.

Wolfsburg da deplasmanda yendi

Wolfsburg da deplasmanda Greuther Fürth’u 10. dakikada Lukas Nmecha ve 90 1. dakikada Wout Weghorst’un golleriyle 2-0 yendi.
Bundesliga’nın 4. haftasında da galibiyetle ayrılan Wolfsburg 12 puanla liderliğini sürdürdü.
Greuther Fürth ise 1 puanda kaldı.
Bundesliga’da oynanan diğer karşılaşmalarda Mainz 05 deplasmanda Hoffenheim'i 2-0 yenerken, Freiburg-Köln maçı 1-1, Union Berlin-Augsburg karşılaşması da 0-0 berabere sonuçlandı.

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