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GeriFutbol Borussia Dortmund deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı
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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2021 - 23:12 | Son Güncelleme:

Borussia Dortmund deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı

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Borussia Dortmund deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Schalke 04’ü 4-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 22. haftasında Veltins Arena’da ligde son sırada yer alan Schalke 04’e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 42. dakikada Jadon Sancho ve 45. dakikada Erling Haaland’ın golleriyle Borussia Dortmund’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 60. dakikada Raphael Guerreiro ve 79. dakikada Haaland ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle puanını 36’ya çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Schalke 04 ise 9 puanla 18. sırada bulunuyor.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Mainz 05, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’ı 2-1, Union Berlin deplasmanda Freiburg’u 1-0, Eintracht Frankfurt sahasında Bayern Münih’i 2-1 ve Stuttgart deplasmanda Köln’ü 1-0 yendi.

Bundesliga’da 22. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla tamamlanacak.

Borussia Dortmund deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı

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