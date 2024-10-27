Borussia Dortmund cephesinden Nuri Şahin'e destek mesajı: 'Yeni bir yol izledik, ona güveniyoruz'

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Real Madrid ve daha sonra da ligde Augsburg'a yenilen Borussia Dortmund'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Nuri Şahin eleştiri oklarının hedefi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 öne geçtikleri karşılaşmada Real Madrid'e 5-2 kaybeden Nuri Şahin ve öğrencileri bu hafta da Bundesliga'da Augsburg karşısında 2-1 mağlu oldu.

Bu mücadele sonrası eleştiri alan Nuri Şahin'e kulübünden destek mesajı geldi.

'ONA GÜVENİYORUZ'

Sky Sports'a konuşan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Nuri Şahin'e güvendiklerini söyledi.

Kehl maça ilişkin, "Belirleyici anlarda iyi iş yapamadık. Öne geçtik ve aslında oyunu kontrol de ettik. Bunun gibi anlarda daha iyi olmamız gerekiyor. Çok çaba harcadık ama olmadı. Yeterince etkili değildik." değerlendirmesinde bulundu.

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'TAM İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ'

Nuri Şahin'e güvendiklerini ve yeni bir takım kurduklarını belirten Kehl, "Ona güvenimiz tam, buna şüphe yok. Yaz aylarında yeni bir yol izledik ve yeni bir takım kurduk. Henüz tam istediğimiz yerde değiliz ancak çok çalışmaya devam etmekten başka alternatifimiz yok. Sonuçtan hepimiz sorumluyuz. Nuri Şahin takımını en iyi şekilde hazırlıyor." açıklamasında bulundu.

Bundesliga'da Borussia Dortmund topladığı 13 puanla yedinci sırada yer alıyor.