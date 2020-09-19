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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 19.09.2020 - 23:10 | Son Güncelleme:

Borussia Dortmund, Bundesliga'ya 3 puanla başladı

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Borussia Dortmund, Bundesliga'ya 3 puanla başladı
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ilk haftasında Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendi.

Geçen sezonun 2'ncisi Borussia Dortmund ile 4'üncüsü Borussia Mönchengladbach, Signal Iduna Park'ta karşılaştı.

Ev sahibi Borussia Dortmund, Reyna'nın 35, Haaland'ın 54 (penaltıdan) ve 77. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, Bundesligaya 3 puanla başladı

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