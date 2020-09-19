AA Spor
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Borussia Dortmund, Bundesliga'ya 3 puanla başladı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ilk haftasında Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 yendi.
Geçen sezonun 2'ncisi Borussia Dortmund ile 4'üncüsü Borussia Mönchengladbach, Signal Iduna Park'ta karşılaştı.
Ev sahibi Borussia Dortmund, Reyna'nın 35, Haaland'ın 54 (penaltıdan) ve 77. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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