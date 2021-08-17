Borussia Dortmund Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı ile iki ekip Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında oynana son mücadeleyi Bayern Münih 4-2'lik skorla kazanmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Borussia Dortmund Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Kupa mücadelesinde Almanya'nın iki köklü ekibi karşı karşıya geliyor. Dortmund ve Bayern Münih arasında oynanan son 5 karşılaşmada gollü mücadeleler sahne alırken, Bayern Münih'in rakibine karşı mağlubiyeti bulunmuyor.
Sezonun açılış karşılaşmasında Dortmund rakibi Frankfurt'u 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başarırken, Bayren Münih, M'gladbach ile 1-1 berabere kaldı.
BORUSSİA DORTMUND BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Borussia Dortmund Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.