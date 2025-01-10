Borussia Dortmund - Bayern Leverkusen maçı, Bundesliga'nın 2024/25 sezonunun 16. haftasında karşı karşıya gelecek iki güçlü takımın mücadelesine sahne olacak. Leverkusen, son 9 Dortmund deplasmanından yalnızca 2 kez puan almayı başarırken, ev sahibi Dortmund ise son 11 Bundesliga maçında hiç mağlubiyet yaşamadı (8 galibiyet, 3 beraberlik). Bu kritik mücadele, iki takımın da hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Peki, Borussia Dortmund Bayern Leverkusen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi detaylar

BORUSSİA DORTMUND BAYERN LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bundesliga 2024/25 sezonunun 16. hafta mücadelesi kapsamında Borussia Dortmund - Bayern Leverkusen karşı karşıya gelecek. Mücadele bugün saat 22:30'da beIN Sports 3 ekranlarında olacak.

BORUSSİA DORTMUND - BAYERN LEVERKUSEN MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Leverkusen, 2015/16 sezonundan bu yana Bundesliga'da Dortmund deplasmanında en fazla mağlubiyet yaşadığı rakip olma unvanına sahip. Bu süreçte Dortmund'a yaptığı 9 deplasman ziyaretinin 7'sinden puansız döndü.

Ev sahibi Dortmund, son 11 Bundesliga maçında mağlubiyet yüzü görmedi (8 galibiyet, 3 beraberlik), bu süreçte büyük bir form yakaladı.

Leverkusen ise deplasmandaki son 24 Bundesliga maçında mağlup olmadan yoluna devam ediyor (18 galibiyet, 6 beraberlik). Dortmund'a karşı bu sezona kadar bir deplasman galibiyeti almayı başaramadı.

Bundesliga 2024/25 sezonunda, en fazla çalım atan iki oyuncu Dortmund'dan Jamie Gittens (86) ve Leverkusen'den Florian Wirtz (84). Bu istatistik, her iki oyuncunun da hızını ve yaratıcı oyununu ön plana çıkarıyor.

Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz, Bundesliga'da bu sezon bir takım arkadaşına en fazla asist yapan oyuncu konumunda. Wirtz, Patrik Schick'in 6 golüne asist yaparak takımının hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstleniyor.