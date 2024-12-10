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Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Dortmund#Barcelona#Şampiyonlar Ligi
Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 13:14

Borussia Dortmund Barcelona maçı, Almanya futbolundan birbirlerini çok iyi tanıyan iki teknik adamı karşı karşıya getirecek. Nuri Şahin'in teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Borussia Dortmund, bu yıl Alman Teknik Adam Hansi Flick ile yeniden doğuş yaşayan Barcelona'yı konuk edecek. Peki, Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Borussia Dortmund Barcelona maçı iki takımın tarihindeki 5'inci mücadelesi olacak. Daha önce Barcelona ile 4 kez karşı karşıya gelen Borussia Dortmund, bu karşılaşmaların 2'sinden mağlup, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

BORUSSİA DORTMUND BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 6'ncı Hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Barcelona'yı konuk edecek. 10 Aralık Salı günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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#Dortmund#Barcelona#Şampiyonlar Ligi

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