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Borussia Dortmund Barcelona maçı iki takımın tarihindeki 5'inci mücadelesi olacak. Daha önce Barcelona ile 4 kez karşı karşıya gelen Borussia Dortmund, bu karşılaşmaların 2'sinden mağlup, 2'sinden ise beraberlikle ayrıldı. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Borussia Dortmund Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

BORUSSİA DORTMUND BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 6'ncı Hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, Barcelona'yı konuk edecek. 10 Aralık Salı günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Tabii Spor 1 kanalından canlı izlenebilecek.