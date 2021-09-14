Borussia Dortmund 93 kişiyle İstanbul'a geldi! Beşiktaş...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund İstanbul'a geldi.

Kafilede 93 kişi yer aldı. Kafilenin kalabalık olmasının sebebi genç takım oyuncularının da karşılaşma için A Takım'la birlikte seyahat etmesi oldu.

Teknik Direktör Marco Rose yönetimindeki Dortmund'da Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer kamp kadrosunda yer almadı.

Borussia Dortmund'un Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda bulunan isimler şöyle:

"Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland, Marwin Hitz, Mats Hummels, Reinier, Ansgar Knauff, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Marin Pongracic, Felix Passlack, Marco Reus, Luca Unbehaun, Axel Witsel, Marius Wolf."