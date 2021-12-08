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Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

#Borussia Dortmund#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi
Borussia Dortmund 5 - 0 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaştı. Mücadeleyi 5-0 kaybeden siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne puan alamadan veda etti.

Borussia Dortmund -Beşiktaş maçından fotoğraflar...Borussia Dortmund -Beşiktaş maçından fotoğraflar...
Borussia Dortmund -Beşiktaş maçından fotoğraflar...

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Beşiktaş, C Grubu'ndaki son maçında Borussia Dortmund ile deplasmanda karşılaştı.

Gruptaki ilk 5 maçta puan alamayan siyah-beyazlılar, son maçında da hayal kırıklığı yaşadı ve sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

Ev sahibi Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri; 29. dakikada Malen, 45+2'de penaltıdan ve 53. dakikada Marco Reus, 68 ve 81. dakikalarda ise Haaland kaydetti.

Beşiktaş'ta Welinton, 43. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçın tamamını kaybederek bu sezonki Avrupa kupaları macerasına noktayı koydu. Borussia Dortmund ise grubu 9 puanla tamamladı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme şansı elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

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29’uncu dakikada Bellingham ile hızlı çıkan Dortmund’da bu oyuncunun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Malen’in vuruşu, kaleci Ersin Destanoğlu’na çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
43’üncü dakikada Borussia Dortmund penaltı kazandı. Dahoud topla ceza sahasına girdi ve Welinton’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Letexier, penaltı noktasını gösterirken, siyah beyazlı savunma oyuncusunu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. VAR’ın uyarısıyla kırmızı kart pozisyonunu yeniden inceleyen Fransız hakem, kararını değiştirmedi ve Beşiktaş 10 kişi kaldı.
45+2’nci dakikada penaltıda topun başına geçen Reus, ağları sarstı: 2-0.
53’üncü dakikada Dahoud’un pasında topla buluşan Reus, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi ve yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
68’inci dakikada Schulz’un sol kanattan içeri kestiği ortada Haaland’ın kafa vuruşu ağlara gitti: 4-0.
81’inci dakikada Dahoud’un kullandığı köşe vuruşunda Haaland’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 5-0.

STAT: Signal Iduna
HAKEMLER: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni
BORUSSIA DORTMUND: Kobel - Meunier (Dk. 46 Reinier), Hummels, Zagadou (Dk. 73 Pongracic), Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham (Dk. 72 Guerreiro), Wolf (Dk. 62 Passlack), Reus (Dk. 63 Haaland), Malen
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Necip Uysal, Montero, Welinton, Umut Meraş, Mehmet Topal, Souza (Dk. 81 Atiba), Can Bozdoğan (Dk. 76 Salih Uçan), Kenan Karaman (Dk. 46 Rosier), Larin (Dk. 69 Ghezzal), Batshuayi
GOLLER: Dk. 29 Malen, Dk. 45+2 (P) - Dk. 53 Reus, Dk. 68 - Dk. 81 Haaland (Borussia Dortmund)
KIRMIZI KART: Dk. 43 Welinton (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Montero, Larin, Souza (Beşiktaş)

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#Borussia Dortmund#Beşiktaş#Şampiyonlar Ligi

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