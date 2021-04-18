Borussia Dortmund 4 - 1 Werder Bremen (Maç özeti)

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Werder Bremen, 14. dakikada Milot Rashica'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 29. dakikasında Giovanni Reyna ile 1-1'lik eşitliği sağlayan sarı-siyahlılar, 34. (penaltıdan) ve 38. dakikalarda Erling Haaland ile üst üste bulduğu iki golle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Borussia Dortmund, 87. dakikada Mats Hummels'in topu filelere göndermesiyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 49'a çıkararak 5. sırada yer alan Borussia Dortmund, 4. sıradaki Eintracht Frankfurt'un 4 puan gerisinde yer alarak gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu korudu.

Werder Bremen ise maç fazlasıyla 30 puanla 13. sırada bulunuyor.

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