Borussia Dortmund 4-0 Schalke 04 | Maçın özeti ve golleri

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Haaland, 45. dakikada Guerreiro, 48. dakikada Hazard ve 63. dakikada Guerreiro kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Dortmund'un puanı 54'e yükseldi. Schalke ise 7. mağlubiyetini alarak 37 puanda kaldı.

Detaylar birazdan...









İLK 11'LER



Dortmund: Bürki, Akanji, Hummels, Piszczek, Hakimi, Guerreiro, Delaney, Dahoud, Reyna, Brandt, Haaland.

Schalke: Schubert, Mckennie, Nastasic, Suat Serdar, Raman, Caligiuri, Kenny, Todibo, Oczipka, Harit, Sane.

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TALİHSİZ SAKATLIK

Borussia Dortmund ile Schalke 04'ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geldiği müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları sahaya maskeyle çıkarken Reyna ısınma hareketleri esnasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bu oyuncunun yerine Thorgan Hazard 11'de maça başladı.







Ruhr derbisinde sarı-siyahlılarda Emre Can ve Axel Witsel forma giyemiyor. Schalke 04'de Türk kökenli Alman milli futbolcu Suat Serdar’ın karşılaşmada 11'de görev alırken teknik direktör David Wagner, sakatlıktan yeni çıkan mili futbolcu Ozan Kabak'ı riske etmedi.

Ayrıca alınan kararla sezon sonuna kadar oynanacak karşılaşmalarda her takıma 3 yerine 5 oyuncu değişikliği yapma hakkı tanındı. Oyuncu değişikliği için teknik direktörlere, devre arası da dahil müsabaka sırasında toplam 3 fırsat verilecek.





BUNDESLİGA'DA BU HAFTA HANGİ MAÇLAR OYNANIYOR?



16 Mayıs Cumartesi:



Borussia Dortmund-Schalke 04

RB-Leipzig-Freiburg

Hoffenheim-Hertha Berlin

Fortuna Düsseldorf-Paderborn

Augsburg-Wolfsburg

Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar



Köln-Mainz 05, Union Berlin-Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi:



Werder Bremen-Bayer Leverkusen

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