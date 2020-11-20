Borussia Dortmund, 18 yaşındaki Reyna'nın sözleşmesini yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında yükseldiği A takımda 29 maça çıkan Reyna ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandı.



18 yaşındaki futbolcu, ABD Milli Takımı formasını da 2 kez giydi.

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