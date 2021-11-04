Borussia Dortmund 1 - 3 Ajax (Maç özeti)

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Borussia Dortmund ve Ajax, kozlarını Almanya'da paylaştı.
Gruptaki ilk 3 maçını kazanan Ajax, Dortmund deplasmanında yenik duruma düşmesine karşın geri dönmeyi başardı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastian Haller ve 90+3'te Davy Klaassen kaydetti. Dortmund'un tek sayısı, 37. dakikada Marco Reus'tan geldi.
Borussia Dortmund'da Mats Hummels, 29. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Ajax, grupta 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Dortmund ise 6 puanda kaldı.