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‘Borsa Ligi'nde Fenerbahçe uçuşta

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Borsa#Süper Lig
‘Borsa Liginde Fenerbahçe uçuşta
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

Borsa İstanbul’da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yüzde 23.4 yükselen Fenerbahçe Futbol AŞ, ocak- eylül döneminde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

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Anadolu Ajansı’nın Borsa İstanbul’dan derlediği verilere göre, spor endeksi yılın 9 ayında yüzde 4.3 azalış kaydetti.

Bu periyotta Fenerbahçe Futbol AŞ’nin hisseleri yüzde 23.4 yükselirken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları’nın hisseleri yüzde 11,4 değer kazandı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yüzde 40.5, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleri yüzde 9,4 azalış gösterdi. Borsada piyasa değeri en yüksek olan kulüp de Fenerbahçe; 11 milyar 164 milyon 944 bin TL.

‘Borsa Liginde Fenerbahçe uçuşta

 

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#Fenerbahçe#Borsa#Süper Lig

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