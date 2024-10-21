Bornova 1877, Sercan Yıldırım’la yollarını ayırdı

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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bornova 1877, ligde arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Sercan Yıldırım ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Sercan Yıldırım’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sercan Yıldırım’a takımımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

İzmir ekibi, bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 11 puanla 6. sırada yer alıyor.