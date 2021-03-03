Boris Jonhson, EURO 2020 için onayı verdi! 10 stadyum hazır...

Spor Arena Dış Haber | Koronavirüs nedeniyle 2020'de oynanamayan ve 2021 yılına ertelenen EURO 2020 konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2020'de maçların Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya ve Rusya'da oynanacağı açıklanmıştı.

EN GÜÇLÜ ADAY İNGİLTERE

Ancak koronavirüs vakalarının beklenilen seviyede düşmemesi ve salgının devam etmesinin ardından EURO 2020'in tek bir ülkede oynanması gündeme geldi. En güçlü aday ise İngiltere olarak ön plana çıkıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde bu haberleri doğrulamış ve ''Biz bütün turnuvayı İngiltere'de düzenlemeye talibiz. Bu talebimizi UEFA'ya ilettik. En doğru kararı vereceklerini düşünüyoruz.'' sözlerini kullanmıştı.

10 STADYUM BELİRLENDİ, UEFA'YA LİSTE YOLLANDI

İngiliz basını ise Boris Johnson'ın maçların oynanmasının planlandığı 10 stadyumun ismini de UEFA'ya verdiğini belirtti.

UEFA'YA İSMİ VERİLEN STATLAR

İngiltere'nin maçları oynatmayı düşündüğü statlar ise Wembley, Old Trafford, Etihad, Anfield, London Stadyumu, Tottenham Hotspur Stadyumu, Emirates, Villa Park, St James Park ve Işık Stadyumu.

EN BÜYÜK ARTISI...

UEFA'nın son kararı 7 Nisan'da vermesi bekleniyor. UEFA'nın tek beklentisi ise maçların seyircili oynanması. Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde Haziran ayının başında stadyumların %30 oranında açılacağını açıklamıştı. Bu durum ise İngiltere'nin elini bir hayli güçlendiriyor.

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