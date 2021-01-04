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GeriFutbol Borini, Bertolacci ve Emre Çolak forma bekliyor! Karagümrük, Antalya deplasmanında...
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Haber Giriş: 04.01.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Borini, Bertolacci ve Emre Çolak forma bekliyor! Karagümrük, Antalya deplasmanında...

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Borini, Bertolacci ve Emre Çolak forma bekliyor! Karagümrük, Antalya deplasmanında...
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Futbolda yarın başlayacak olan ara transfer döneminde bu hafta içi yeni isimleri izleyeceğiz. Yaklaşık 1 ay önce Karagümrük'e imza atan Borini, Bertolacci ve Emre Çolak, çarşamba günü Antalyaspor deplasmanında forma giyebilecek.

Ara transfer dönemi başlamadan 3 yıldız isme imzayı attıran Karagümrük, yarın itibariyle bu oyuncuları sahaya sürebilecek.

Yaklaşık 1 aydır takımla birlikte hazırlıklarını sürdüren Fabio Borini, Andrea Bertolacci ve Emre Çolak, bu hafta formaya kavuşacak.

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Bu 3 futbolcunun lisans işlemleri için kırmızı-siyahlı kulüpte yoğun bir süreç yaşanırken, her 3 oyuncunun da forma verilmesi halinde Antalyaspor deplasmanında sahada olabileceği belirtildi.

Takımda eksiklerin olduğu bu süreçte, her 3 yıldız ismin de forma giyebilecek duruma gelmesi, teknik ekibi memnun etti. Transferin en hızlı ekibi olan Karagümrük, transfer dönemi başlamadan 3 oyuncuyu kadrosuna katarak, hazır hale getirmişti. 

Başkan Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardıkları oyuncular olduğunu ve transfer dönemi başladığında birkaç takviye daha yapacaklarını ifade etmişti.

Kırmızı-siyahlı ekip, devre arasında forvet hattına önemli bir ismi getirmeyi planlıyor.

Borini, Bertolacci ve Emre Çolak forma bekliyor Karagümrük, Antalya deplasmanında...

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