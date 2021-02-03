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GeriSpor Bordeaux Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç önü notları
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Spor Arena
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Bordeaux Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç önü notları

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Bordeaux Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç önü notları
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Bordeaux Lille maçı Ligue 1'de iki takım karşı karşıya gelecek. 48 puanla ligde liderliği sürdüren Lille oynadığı son 4 karşılaşmada galip gelmeyi başardı. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giymesi beklenen mücadelede Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak. İşte karşılaşma öncesi istatistikler ve canlı yayın bilgileri

Lille ile oynadığı son üç Ligue 1 maçını kaybeden Bordeaux, daha önceki dört karşılaşmanın üçünü kazanmıştı. Lille, Ligue 1 tarihinde ilk kez Bordeaux'ya karşı dört maçlık galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Bu sezonun geride kalan bölümünde 48 puan toplayan Lille, 22. maçlar itibarıyla daha fazla puanı sadece 1949/50 sezonunda alabilmişti. Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde Lille'den daha az akan oyun golü yiyen sadece iki takım var: Manchester City & Atlético Madrid. Ligue 1 kariyerindeki ilk 46 maçın hiçbirinde üst üste iki 90 dakika tamamlayamayan Bordeaux orta sahası Yacine Adli, son üç maçında da son düdüğe kadar sahada kaldı ve iki asist yaptı.

BORDEAUX LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bordeaux Lille maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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