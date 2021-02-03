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Spor Arena
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Bordeaux 0-3 Lille (Maçın özeti ve golleri)

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Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux ile Lille karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde sahneye Yusuf Yazıcı çıktı ve Lille'i öne geçiren golü kaydetti.

Lille, 66. dakikada Weah ile farkı 2'ye yükseltirken son sözü 89. dakikada Lihadji söyledi.

​​​​​​​Lille'de Yusuf Yazıcı 62, Zeki Çelik 81 dakika sahada kaldı.

Bordeaux'yu 3-0 mağlup eden Lille, 51 puanla Ligue 1'de liderliğnii sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

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