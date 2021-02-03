Bordeaux 0-3 Lille (Maçın özeti ve golleri)
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Bordeaux'yu 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux ile Lille karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 54'ü gösterdiğinde sahneye Yusuf Yazıcı çıktı ve Lille'i öne geçiren golü kaydetti.
Lille, 66. dakikada Weah ile farkı 2'ye yükseltirken son sözü 89. dakikada Lihadji söyledi.
Lille'de Yusuf Yazıcı 62, Zeki Çelik 81 dakika sahada kaldı.
Bordeaux'yu 3-0 mağlup eden Lille, 51 puanla Ligue 1'de liderliğnii sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.
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