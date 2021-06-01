Bonkör Sergio Agüero Machester Cityli çalışanlara milyonları dağıttı

Spor Arena Dış Haber - The Athletic'te yer alan habere göre Arjantinli forvet, A takımda görevli 60 personele üzerinde "Teşekkürler, Kun Agüero" yazılı ve değerleri 1200 ile 1650 pound arasında değişen Hublot ve Tag Heuer saatler hediye ettiği belirtildi.

Agüero ayrıca, personel arasında bir çekiliş yaptı ve kazanan kişiye bir adet Range Rover Evoque'i hediye olarak verdiği kaydedildi. Tecrübeli forvetin yılda iki kez yüksek miktarda nakit para yardımı yaptığı ve bu paranın Noel'de ve sezon sonunda dağıtıldığı ifade edildi.

Arjantinli forvetin bu hareketi büyük takdir toplarken, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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