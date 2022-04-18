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Boluspor'un yeni hocası belli oldu! Emre Toraman yardımcı antrenör olarak geri döndü...

#Osman Nuri Işılar#Emre Toraman#Boluspor
Bolusporun yeni hocası belli oldu Emre Toraman yardımcı antrenör olarak geri döndü...

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 yenilmesinin ardından Reha Erginer ile yollarını ayıran Boluspor'un yeni hocası belli oldu.

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, son haftalarda arka arkaya gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör Reha Erginer ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Boluspor'un yeni hocası belli oldu.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

Reha Erginer'in ardından ardından teknik direktörlük görevine kulübün eski futbolcusu Emre Toraman'ın getirileceği iddia edilmişti.

1. Lig ekibi yeni teknik direktör olarak göreve, Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Osman Nuri Işılar'ı getirdi. Emre Toraman da Işılar'ın yardımcılarından biri oldu.

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Konuyla ilgili olarak "Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörümüz Osman Nuri Işılar, Profesyonel Futbol Takımımızın yeni Teknik Direktörü olmuştur. Teknik Direktörümüz Osman Nuri Işılar'ın yardımcılığını Antrenör Emre Toraman, Antrenör Gürkan Aslan, Antrenör Nedim Akbulut, Kaleci Antrenörü İsmail Ünal ve Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin yapacaktır." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Osman Nuri Işılar#Emre Toraman#Boluspor

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