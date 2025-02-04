Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman: Galatasaray kadar camiası büyük bir şehiriz

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1'nci lig takımlarından Boluspor, perşembe günü Türkiye Kupası maçında kendi evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı takım teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta sonu deplasmanda karşılaştıkları Erokspor maçının 3 puana yakın oldukları bir maç olduğunu ifade eden Ufuk Kahraman, "Aslında onun biraz daha üzüntüsünü yaşıyoruz. Çünkü oradan alacağımız 3 puan geçen hafta kaybettiğimiz Gençlerbirliği maçını telafi etmesi için büyük bir puan avantajı olacaktı. Oynanan futboldan memnunum takımdan memnunum. Hatta şu an analizini de yaptık onlarla çok aksiyonlu bir maç olumlu anlamda. Bunu hem kupa maçına hem hafta sonu oynayacağımız Keçiören maçına yansıtabilirsek ilerisi için büyük bir avantaj vereceğimiz bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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Galatasaray maçını da değerlendiren Kahraman şunları söyledi:

"Bugün yaptığımız toplantıda Galatasaray maçından daha çok Keçiören maçını konuştuk. Galatasaray, Türkiye'nin Süper Ligi'nde, Avrupa'da söz sahibi bir takımımız. Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, Trabzon gibi, Başakşehir gibi. Tabi ki armamızı Süper Lig'de görmek istiyoruz. Biz de tarihimize baktığımız zaman Galatasaray kadar camiası büyük bir şehiriz. Biz de onları iyi bir şekilde ağırlamak istiyoruz. İzleyenlere hem Bolu halkına hem Bolu şehrine taraftarına, televizyon karşısında izleyenlere, iyi bir futbol seyrettirmek istiyoruz, amacımız bu. Ama dediğim gibi odak noktamız bizim; hafta sonu Keçiören maçı"