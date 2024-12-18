Boluspor'dan 1461 Trabzon karşısında farklı galibiyet

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK'yı 4-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Eren kafayı vurdu, kaleci Mert topu ayaklarıyla kurtarmayı başardı.
24. dakikada Camara’nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar, 2 pozisyonda kaleciyi geçemedi.
46. dakikada Işık Kaan’ın uzun pasında topla buluşan Siraçhan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-0
61. dakikada Eren seri çalımlarla önünün boşaltıp, müsait durumdaki Anıl’ı gördü. Anıl sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
64. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Siraçhan topu filelere gönderdi. 3-0
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortayada Babacar, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0
Boluspor: 4 - 1461 Trabzon FK: 0
Stat: Atatürk
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Serdar Osman Akarsu
Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar (Dk. 80 Murat Elmacı), Kerem Paykoç, Eren Aydın (DK. 71 Vüsal Isgenderli), Camara, Khouma, Hakan Bilgiç, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 80 Harun Yerlikaya), Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul, Anıl Koç
1461 Trabzon FK: Mert Kaya, Emirhan Zaman, Eslem Öztürk (Dk. 75 Ferhat Buğra Akçay), Yasir Kuduban (Dk. 68 Asaf Hacısalihoğlu), Rahmi Can Mutlu (Dk. 34 Nazif Yerlikaya), Muhammet Seymen Aslan (Dk. 68 Hasan Emre Doğan), Kerim Ali Bekar, Efekan Kadir Kıran, Bahadır Erol, Fatih Karadirek, Talha Aydemir (Dk. 68 Hamza Hayır)
Goller: Dk. 46 ve 65 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 61 Anıl Koç, Dk. 77 Khouma (Boluspor)