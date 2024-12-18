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Boluspor'dan 1461 Trabzon karşısında farklı galibiyet

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#Ziraat Türkiye Kupası#1461 Trabzon#Boluspor
Boluspordan 1461 Trabzon karşısında farklı galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 15:28

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Boluspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yı 4-0'lık skorla mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon FK'yı 4-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Eren kafayı vurdu, kaleci Mert topu ayaklarıyla kurtarmayı başardı.

24. dakikada Camara’nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Babacar, 2 pozisyonda kaleciyi geçemedi.

46. dakikada Işık Kaan’ın uzun pasında topla buluşan Siraçhan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-0

61. dakikada Eren seri çalımlarla önünün boşaltıp, müsait durumdaki Anıl’ı gördü. Anıl sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

64. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Siraçhan topu filelere gönderdi. 3-0

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75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortayada Babacar, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

Boluspor: 4 - 1461 Trabzon FK: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Serdar Osman Akarsu

Boluspor: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar (Dk. 80 Murat Elmacı), Kerem Paykoç, Eren Aydın (DK. 71 Vüsal Isgenderli), Camara, Khouma, Hakan Bilgiç, İlhami Siraçhan Nas (Dk. 80 Harun Yerlikaya), Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul, Anıl Koç

1461 Trabzon FK: Mert Kaya, Emirhan Zaman, Eslem Öztürk (Dk. 75 Ferhat Buğra Akçay), Yasir Kuduban (Dk. 68 Asaf Hacısalihoğlu), Rahmi Can Mutlu (Dk. 34 Nazif Yerlikaya), Muhammet Seymen Aslan (Dk. 68 Hasan Emre Doğan), Kerim Ali Bekar, Efekan Kadir Kıran, Bahadır Erol, Fatih Karadirek, Talha Aydemir (Dk. 68 Hamza Hayır)

Goller: Dk. 46 ve 65 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 61 Anıl Koç, Dk. 77 Khouma (Boluspor)

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#Ziraat Türkiye Kupası#1461 Trabzon#Boluspor

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