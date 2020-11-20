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DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Boluspor'da Ankaraspor maçı öncesi 12 eksik!

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Boluspor'da Ankaraspor maçı öncesi 12 eksik!
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TFF 1. Lig’de yarın Ankaraspor ile karşılaşacak olan Boluspor’da 9 futbolcunun koronavirüs nedeniyle karantina altında, 2 futbolcunun sakat ve 1 futbolcunun da kart cezalısı olduğu öğrenildi.

TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor, yarın karşılaşacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bugün akşam saatlerinde Ankara’ya doğru yola çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, 12 futbolcusundan eksik olarak Ankara’ya gidecek.

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Boluspor Kulübü’nden alınan bilgiye göre 9 futbolcunun koronavirüs karantinasında olduğu, 2 futbolcunun sakat ve 1 futbolcunun da kart cezalısı olduğu ifade edildi.

 

Bolusporda Ankaraspor maçı öncesi 12 eksik

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