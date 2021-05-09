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GeriFutbol Boluspor'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 13:30 | Son Güncelleme:

Boluspor'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

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Boluspor'da 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, 5 futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcular Rydell Poepon, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sözleşmeleri feshedilen oyuncuların tüm alacaklarının ödendiği vurgulanan açıklamada, futbolculara kariyerlerinde başarı dilendiği kaydedildi.

Bolusporda 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

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