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GeriFutbol Boluspor'da 3. koronavirüs testleri de negatif
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 17:11,Son Güncelleme:

Boluspor'da 3. koronavirüs testleri de negatif

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Boluspor'da 3. koronavirüs testleri de negatif
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TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’da yapılan üçüncü yeni tip koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, liglerin başlama tarihinin açıklanmasının ardından üçüncü kez koronavirüs testine girdi.

Altınordu ile oynayacakları maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, daha önce iki kez negatif çıkan sonuçların ardından üçüncü testlerin sonucunda negatif çıktığını açıkladı. Kulüp sosyal medya hesabından, "Profesyonel futbol takımımıza yapılan üçüncü Covid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Bolusporda 3. koronavirüs testleri de negatif

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