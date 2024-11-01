Boluspor, Ümraniyespor engelini 3 golle geçti!

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor’u 3-0 yendi.
Maçtan dakikalar
17. dakikada ceza sahasına kadar topu süren Avramovski'nin pasında Mukairu topu filelere gönderdi. 1-0
48. dakikada kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Mukairu’nun aşırtma vuruşunda Cihan gole izin vermedi.
74. dakikada defansın hatalı pasında topla buluşan Berk Yıldız, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0
87. dakikada ceza sahası içerisine giren Mukairu defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Babacar topu üstten auta gönderdi.
90+7. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın sert şutunda top filelere gitti. 3-0