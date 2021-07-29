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Boluspor transfer yasağını kaldırdı
TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Billal Sebaihi'nin alacaklarını ödedi. Böylece transfer yasağı kaldırılmış oldu.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüzde, 2018-2019 sezonunda forma giyen Billal Sebaihi'nin FIFA nezdinde açtığı davada kabul edilen tutar 1.045.027,40 TL, 28.07.2021 tarihi itibariyle faizleri ile birlikte ödenmiştir.
Bu karar nedeniyle uygulanan transfer yasağı Yönetim Kurulumuz tarafından kaldırılmıştır.
Emrah Yaman
Kulüp Basın Sözcüsü / Hukuki İşler Başkan Yrd."