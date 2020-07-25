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GeriFutbol Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı
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AA Spor
Haber Giriş: 25.07.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı

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Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı
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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Fırat Gül ile yollarını ayırdı.

Bolu ekibi, sezonun tamamlanması ve alınan olağanüstü kongre kararının ardından teknik ekiple de yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fırat Gül'ün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtilirken, kendisi ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

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