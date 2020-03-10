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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 16:13,Son Güncelleme:/

Boluspor son nefeste

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Boluspor son nefeste
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Boluspor, Adanaspor'u son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

TFF 1.Lig'de 27. hafta maçları başladı.

Ligde kalma yarışı veren iki ekibin mücadelesinde Boluspor, kritik maçta Adanaspor'u 1-0 geriden gelerek  2-1 mağlup etti.

Adanaspor 15. dakikada Mbilla Etame'nin golüyle öne geçerken Boluspor 82'de İsmail Konuk ve 86'da Gökhan Sazdağı'nın golleri kırmızı beyazlı ekibe altın değerinde bir 3 puan kazandırdı.

TFF 1.Lig puan durumu :

Boluspor son nefeste

 

 

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