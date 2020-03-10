Boluspor son nefeste

TFF 1.Lig'de 27. hafta maçları başladı.



Ligde kalma yarışı veren iki ekibin mücadelesinde Boluspor, kritik maçta Adanaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.



Adanaspor 15. dakikada Mbilla Etame'nin golüyle öne geçerken Boluspor 82'de İsmail Konuk ve 86'da Gökhan Sazdağı'nın golleri kırmızı beyazlı ekibe altın değerinde bir 3 puan kazandırdı.



TFF 1.Lig puan durumu :



