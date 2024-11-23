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Boluspor, Şanlıurfaspor'u tek golle devirdi!

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#Boluspor#Şanlıurfaspor#1. Lig
Boluspor, Şanlıurfasporu tek golle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 19:12

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Boluspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karşılaşma geç başladı

Stat: Atatürk

Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Hasan Erdoğan

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+1 Işık Kaan Arslan), Berk Yıldız, Jefferson (Dk. 77 Estrella), Mukairu (Dk. 65 Eren Aydın), Oulare, Onur Ulaş, Avramovski, Enes Alıç, Fethi Özer, Hüsamettin Yener

Şanlurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Mboula, Fatih Eren (Dk. 46 Ahmet Gökbayrak), Malle (Dk. 77 Ofosu), Kayode, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 77 Furkan Şamil Çetin), Mehmet Coşkun, Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Begic (Dk. 90 Ashkovski)

Gol: Dk. 40 Berk Yıldız (Boluspor)

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Sarı kart: Dk. 4 Onur Ulaş, Dk. 90+7 Estrela (Boluspor), Dk. 90+6 Furkan Şamil Çetin (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kart: Dk. 70 Mboula (Şanlıurfaspor)

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#Boluspor#Şanlıurfaspor#1. Lig

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