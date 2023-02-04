Boluspor-Pendikspor maçında ilginç olay! Yanlışlıkla gol atıldı...

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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynanan Boluspor-Pendikspor sahalarda ender görülen bir olay meydana geldi.
Müsabakanın 41. dakikasında sakatlık nedeniyle oyun durdu ve ardından taç atışıyla oyun kaldığı yerden başladı. Bolusporlu Ngandu, orta sahadan topu rakibe atmak isterken yanlışlıkla ağlara gönderdi. Ngandu daha sonra Pendiksporlu kaleci tutmadı diyerek özür diledi.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Bolusporlu oyuncular, Pendiksporlu Hasan Kılıç'ın santradan giderek Boluspor'a gol atmasına izin verdi.
Müsabakada skor 1-1'e gelirken oyun tekrardan başladı.
Maçın 90 dakikalık bölümü ise 3-1 Pendikspor'un galibiyetiyle sonuçlandı.