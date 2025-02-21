Boluspor, Manisa FK'yı iki golle geçti!

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Boluspor, Trendyol 1. Lig 26. haftanın açılış mücadelesinde Manisa FK'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Manisa FK: Alperen, Ensar, Oktay (Yusuf dk. 65), Cissokho, Kaan Kanak, Toure (Minchev dk. 65), Diallo (Efe Taylan dk. 84), Oğuz, Fofana, Muhammet Enes Kiprit, Ramirez
Boluspor: Çağlar, Ali Ülgen, Oğuz Kağan (İshak dk. 90+1), Jefferson (Youssouf Olare dk. 77), Florent Hasani (Eren dk. 87), Paul Makairu (Vusal İskenderli dk. 86), Onur Ulaş, Aleksic, Enes Alıç, Fethi, Mario Balburdia (Liço dk. 90+1)
Goller: Enes Alıç (dk. 37), Hasani (dk. 67) (Boluspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Jefferson'un ceza sahası içindeki ara pasında Paul'un sol çaprazdan vuruşunda top auta çıktı.
37. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Paul Makairu'nun verdiği pasla ceza sahasının solunda topla buluşan Enes Alıç şutunda meşin yuvarlak kalenin sağ köşesinden ağlarla buluştu. 0-1
45+1. dakikada uzun pasa hareketlenen Makairu'nun kaleci Alperen'le karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top kale direğinin sağından auta çıktı.
54. dakikada Oğuz Kaan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Fethi'nin çevirdiği topa Jefferson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
67. dakikada Aleksic'in pasına hareketlenen Hasani ceza sahasına girerek, kaleci Alperen'in üzerinden topu ağlara yolladı. 0-2
78. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası içinde Muhammet Kiprit'in şutunda top savunmadan döndü.
80. dakikada Diallo'nun pasında ceza sahası içinde buluşan Muhammet Kiprit'in şutu az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.