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Boluspor, İstanbulspor'u tek golle geçti!

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#Trendyol 1. Lig#İstanbulspor#Boluspor
Boluspor, İstanbulsporu tek golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 18:47

Geosis Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 yendi.

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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. 

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Seyfettin Ünal, Hasan Erdoğan

Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin, Eren Erdoğan (Dk. 64 Aleksic), Jefferson (Dk. 78 Lico), Hasani (Dk. 89 Vüsal İskandarlı), Mukairu (Dk. 89 Anıl Koç), Onur Ulaş, Enes Alıç, Fethi Özer, Balburdia (Dk. 78 Oulare)

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır (Dk. 90+2 Yiğit Fidan), Fatih Tultak (Dk. 46 Duhan Aksu), Sambissa (Dk. 64 Şeref Özcan), Coly, Kubilay Sönmez, Kerem Şen (Dk. 46 Emir Kaan Gültekin), Diarra (Dk. 81 Yusuf Ali Özer), Okan Erdoğan, Loshaj, Krstovski

Gol: Dk. 30 Mukairu (Geosis Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Balburdia (Geosis Boluspor), Dk. 70 Loshaj, Dk. 90+6 Coly (Uğur Okulları İstanbulspor)

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#Trendyol 1. Lig#İstanbulspor#Boluspor

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